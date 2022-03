México envia segundo avião para repatriar seus cidadãos evacuados da Ucrânia

O México enviou um segundo avião para a Romênia nesta sexta-feira (11) para evacuar mexicanos e suas famílias que fugiam da guerra na Ucrânia, e também enviou ajuda humanitária para os deslocados, informou o Ministério das Relações Exteriores.



"O segundo voo da Força Aérea Mexicana que repatriará voluntariamente cidadãos da Ucrânia parte para a Romênia", informou o Ministério das Relações Exteriores do México no Twitter.



A aeronave "carrega 1,5 tonelada de colchões e remédios para refugiados na Romênia", explicou.



Em 4 de março, um grupo de 44 mexicanos e suas famílias, incluindo 28 ucranianos e um australiano, além de sete equatorianos e um peruano, chegaram à Cidade do México após serem evacuados da Ucrânia.



Para este segundo voo, a chancelaria espera trazer "dezenas deles" ao México, disse à imprensa Daniel Millán, chefe do Gabinete do Chanceler mexicano.



O governo registrou 225 mexicanos que vivem na Ucrânia, a maioria deles na capital Kiev.