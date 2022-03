Atriz argentina Thelma Fardin busca justiça brasileira em processo por estupro

A atriz argentina Thelma Fardin visita São Paulo "em busca de justiça", após a anulação do processo por estupro contra o seu ex-colega Juan Darthés por um Tribunal Federal, a qual os seus representantes legais tentam reverter, nesta sexta-feira, em uma audiência com os juízes.



"Vim em busca de justiça pessoal e coletiva", disse à AFP Fardin, que se encontra, desde quarta, na capital paulista, pela primeira vez, desde o início do processo judicial contra Darthés, acusado de ter abusado dela sexualmente durante uma turnê na Nicarágua em 2009, quando ela era ainda menor de idade.



"É muito importante estar aqui para ficar tranquila de que fiz tudo que o que estava ao meu alcance", acrescentou a atriz de 29 anos.



Em fevereiro, o Tribunal Federal de São Paulo anulou o processo iniciado em novembro contra Darthés já nas últimas instâncias, ao considerar que este devia ser julgado em um Tribunal Estadual de São Paulo, sem fechar o processo nem absolver o ator.



Darthés se mudou ao Brasil, seu país de origem, após a denúncia pública de Fardin em 2018 e é julgado aqui porque a Constituição não permite a extradição de nacionais. Ele sempre negou as acusações.



Nesta sexta, a nova equipe de advogados de Fardin, liderada por Carla Junqueira, brasileira especializada em direito internacional e de gênero, junto ao Ministério Público, que atua como demandante, tratará de evitar que o processo volte à estaca zero e que continue no âmbito federal.



"Os juízes ignoraram, em sua fala, um artigo da Constituição que diz que todos os casos de interesse da União vão à Justiça Federal. Este é um caso de direito internacional em que o Estado brasileiro deve responder a outros países", explicou Junqueira em referência à cooperação internacional na causa entre as autoridades de Nicarágua, Argentina e Brasil.



Se não conseguir reverter a anulação do processo, a estratégia seguirá por "duas vias paralelas": provocar o Supremo Tribunal Federal, que possui jurisprudência consolidada, ou apelar em um Tribunal Estadual para acelerar o processo, acrescentou.



Até o momento da anulação, haviam sido ouvidas nove testemunhas, incluída Fardin, no processo levado a cabo de maneira remota e interrompido antes da declaração de Darthés.



Fardin se diz "re-vitimizada" por um "jogo perverso institucionalizado, com uma vítima perseguindo seu agressor pelo mundo para conseguir justiça".



Segundo Junqueira é difícil que o acusado cumpra alguma pena dado o tempo do acontecido.



Além do massivo respaldo que recebeu em seu país, a atriz foi acolhida por coletivos feministas, como o Grupo Mulheres do Brasil e o Movimento Me Too local.