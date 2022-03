O presidente Joe Biden anunciou, nesta sexta-feira (11), que os Estados Unidos e seus aliados decidiram excluir a Rússia do regime normal de reciprocidade que rege o comércio mundial, o que abre as portas para a imposição de tarifas alfandegárias punitivas contra Moscou.



"Tomamos medidas adicionais para proibir (o comércio com) setores emblemáticos da economia russa, em particular, frutos do mar, vodca e diamantes", declarou Biden.



Até então, Moscou se beneficiava de um "status" comercial de "nação mais favorecida", que lhe permite o livre-comércio de alguns bens e serviços.