Três mortos em avalanche na Áustria

Três pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida em uma avalanche em Ötscher, no leste da Áustria, um pico alpino de 1.893 metros de altura, segundo a polícia.



"Quatro pessoas foram arrastadas. Os serviços de resgate conseguiram resgatar uma delas, que foi levada ao hospital em estado grave", disse um porta-voz à AFP.



Não foram fornecidos detalhes sobre a identidade dos falecidos. Na tarde desta sexta-feira (11), as buscas por outras possíveis vítimas continuavam.



A avalanche ocorreu no território do município de Gaming (Baixa Áustria). As autoridades consideravam o risco de avalanche "baixo" devido às boas condições climáticas.



Nove pessoas morreram no início de fevereiro em avalanches registradas principalmente no Tirol (oeste da Áustria) e outras três em dezembro de 2021.