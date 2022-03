A Rússia "pagará um alto preço se usar armas químicas" na Ucrânia, alertou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um discurso na Casa Branca nesta sexta-feira (11).



Os ocidentais estão preocupados com o possível uso de armas químicas por Moscou após a invasão da Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro.



Por sua vez, a Rússia acusa Washington e Kiev de administrar laboratórios destinados a produzir armas biológicas no país, o que foi negado por ambas as capitais, e uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto foi marcada para hoje.