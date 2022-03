Presidente finlandês pede novamente que Putin converse com Zelensky

O presidente finlandês, Sauli Niinistö, pediu que seu colega russo, Vladimir Putin, volte a conversar diretamente com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, a fim de manter o canal diplomático aberto, apesar da invasão russa na Ucrânia.



Niinistö, interlocutor regular de Putin nos últimos anos, disse ao presidente russo sobre "a necessidade de um cessar-fogo imediato e de garantir a evacuação segura de civis pelos corredores humanitários", informou a Presidência finlandesa em comunicado.



Anteriormente, o chefe de Estado deste país escandinavo conversou com Zelensky.



Durante a conversa telefônica com Putin, Niinistö "mencionou, mais uma vez, a disponibilidade do presidente Zelensky para falar diretamente com o presidente Putin", destacou Helsinki.



A reunião finlandesa-russa ocorreu a pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chanceler alemão, Olaf Scholz, que tentam interceder junto a Putin desde o início da invasão da Ucrânia.



No final de uma reunião na Turquia entre os chefes da diplomacia russa e ucraniana, o governo turco manifestou o desejo de que seja realizada uma cúpula entre os presidentes Putin e Zelensky para tentar encontrar uma saída para a guerra iniciada pelo chefe de Estado russo.



Na frente militar, o exército russo ampliou sua ofensiva nesta sexta-feira, atacando pela primeira vez a cidade de Dnipro e dois aeroportos militares no oeste do país, continuando a cercar Kiev, a capital.