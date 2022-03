Gabriel Boric assumiu nesta sexta-feira (11) a Presidência do Chile para o mandato de 2022-2026, se tornando o presidente mais jovem da história do país com apenas 36 anos.



"Diante do povo e dos povos do Chile, sim, prometo", disse Boric erguendo o punho esquerdo e assinando, depois de um grande suspiro, sua posição como a mais alta autoridade do país sul-americano em substituição ao conservador Sebastián Piñera.