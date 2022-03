Macron: haverá 'sanções massivas' à Rússia se guerra na Ucrânia continuar

Ao final de uma cúpula de líderes da União Europeia (UE) nesta sexta-feira (11) em Versalhes, o presidente francês, Emmanuel Macron, alertou que a Rússia poderá enfrentar novas "sanções massivas", se a guerra na Ucrânia continuar.



"Se as coisas continuarem no plano militar (...), adotaremos novas sanções, incluindo sanções massivas", declarou Macron, em entrevista coletiva, ressaltando que a UE apoiará a Ucrânia "até o fim".



Segundo o presidente francês, cujo país detém a presidência rotativa da UE, "nada está proibido, nada é tabu".



"Faremos tudo o que considerarmos eficaz (...) para deter a agressão da Rússia", acrescentou.



Suas declarações, dadas em uma coletiva de imprensa na Galeria das Batalha do Palácio de Versalhes, surgem depois de seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedir à UE para "fazer mais" pela Ucrânia.



Durante uma cúpula de dois dias, na turística cidade francesa, os 27 líderes da UE discutiram o impacto que a guerra na Ucrânia pode ter no bloco, comprometendo-se a reforçar sua defesa e a pôr fim a sua dependência do gás e do petróleo russos.



O chefe de Estado francês também alertou que a invasão russa da Ucrânia "desestabilizará profundamente" o abastecimento de alimentos na Europa e na África nos próximos 12 a 18 meses.



"Devemos nos preparar e reavaliar nossas estratégias de produção para defender nossa soberania alimentar" na Europa, frisou Macron, que também defendeu a promoção de uma estratégia para a África, dado o risco de "fome" em alguns países.