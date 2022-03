Rússia inicia ações contra matriz do Facebook por pedir 'o assassinato' de russos

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (11) que tomará medidas legais contra a Meta, empresa matriz do Facebook e Instagram, por flexibilizar suas regras sobre mensagens violentas direcionadas a militares e líderes russos.



O poderoso Comitê de Investigação da Rússia indicou que iniciou suas investigações "devido aos pedidos ilegais de assassinato de russos por colaboradores da sociedade Meta americana".



A Procuradoria russa pediu que o comitê classificasse a gigante da internet como uma organização "extremista" e bloqueasse o acesso ao Instagram no país. O Facebook não pode mais ser acessado praticamente desde 4 de março.



O comitê se concentra especialmente em Andy Stone, chefe de comunicação da Meta, que anunciou na quinta-feira uma mudança nas regras de publicação do Facebook e do Instagram.



O Instagram é muito popular entre os jovens russos e também é uma ferramenta de vendas online crucial para pequenas e médias empresas russas, bem como artistas e criadores.



O alto comissário para os direitos humanos expressou preocupação nesta sexta-feira com o anúncio da Meta de abrir exceções às suas regras em relação a mensagens hostis aos militares e ao governo russos.



"É claramente uma questão muito, muito complexa que levanta questões de direitos humanos e leis humanas internacionais", disse Elizabeth Throssel, porta-voz da agência.