Emissoras públicas alemãs ARD e ZDF retomam cobertura na Rússia

As emissoras públicas alemãs ARD e ZDF anunciaram nesta sexta-feira (11) que estão retomando sua cobertura de Moscou, interrompida após a adoção de uma lei russa que ameaça sancionar a mídia por divulgar "informações falsas sobre o exército".



Questões sobre "a situação política, econômica e social na Rússia voltarão a ser transmitidas dos estúdios de Moscou", anunciaram os dois canais públicos em comunicado, observando que a "cobertura da situação militar na Ucrânia" ficará a cargo de outras redações da ARD e ZDF.



Os dois canais anunciaram em 5 de março que estavam suspendendo temporariamente sua cobertura de Moscou, enquanto "examinam as consequências" da recente lei aprovada pela Rússia que prevê sanções para qualquer divulgação de "informações falsas sobre o exército".



Outros veículos de comunicação internacionais também decidiram suspender a atividade de seus jornalistas na Rússia. Alguns deles, como a BBC, anunciaram mais tarde que estavam retomando a cobertura.



A ARD e a ZDF "se reservam o direito de reavaliar a situação a qualquer momento", conclui o comunicado.



Em 5 de março, o Kremlin defendeu a "firmeza" de sua lei, que prevê até 15 anos de prisão para quem divulgar informações com o objetivo de "desacreditar" as forças armadas russas, considerando que o país é alvo de uma "guerra da informação".