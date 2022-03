Reino Unido sanciona 386 deputados russos por invasão da Ucrânia

O governo britânico incluiu nesta sexta-feira (11) 386 membros da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, em sua lista de pessoas e entidades sancionadas como resultado da invasão da Ucrânia, por terem apoiado essa agressão militar.



Esses legisladores votaram em fevereiro para reconhecer as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, fornecendo um pretexto para a guerra, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico ao anunciar as sanções.



Essas sanções, que o Reino Unido já aplicou a cerca de 200 pessoas e entidades pelos seus vínculos com o presidente russo Vladimir Putin, envolvem congelamento de bens, proibição de realizar transações com indivíduos e empresas britânicas e impossibilidade de viajar para o país.



O anúncio ocorre um dia depois de Londres adicionar sete ricos e influentes russos próximos ao Kremlin - entre eles Roman Abramovich, proprietário do clube de futebol Chelsea - à lista de sancionados.



O governo britânico também disse nesta sexta-feira que poderia apreender um apartamento de luxo comprado em dinheiro por uma jovem vinculada ao ministro das Relações Exteriores russo Serguei Lavrov, no marco de uma nova lei contra o dinheiro sujo.



Polina Kovaleva, de 26 anos, é filha de Svetlana Polyakova que, segundo a imprensa, seria há muito tempo a companheira sentimental de Lavrov. Segundo o registro da propriedade, comprou o apartamento em Londres em 2016 por 4,4 milhões de libras (5,8 milhões de dólares, 5,2 milhões de euros) sem recorrer a uma hipoteca.



O projeto de lei sobre crimes econômicos, que foi acelerado no Parlamento após a invasão russa da Ucrânia, ampliará e facilitará a punição dos casos de "riqueza inexplicável" pertencentes a pessoas sem fonte de renda legítima conhecida.