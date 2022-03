Refinaria de petróleo saudita é atacada por drone

Uma refinaria de petróleo em Riade foi alvo de um ataque de drone que não causou vítimas, nem levou à interrupção das operações - anunciou o Ministério saudita da Energia, nesta sexta-feira (11), conforme divulgado pela agência de notícias oficial SPA.



Este ataque acontece em meio ao clima de incerteza nos mercados, causado pela intervenção militar russa na Ucrânia, deflagrada em 24 de fevereiro.



Os preços do gás e do petróleo, bens dos quais a Rússia é um grande produtor, dispararam desde o início da ofensiva militar.



Este ato de "sabotagem e terrorismo", segundo a SPA, segue-se a uma série de ataques similares contra as infraestruturas sauditas cometidos por rebeldes huthis do Iêmen, onde enfrentam uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.



"A refinaria de petróleo de Riade foi atacada por um drone, que causou um pequeno incêndio que já foi apagado", afirmou o ministério, sem acusar os huthis.



O ataque ocorreu na manhã de quinta-feira e "não causou vítimas. O transporte de petróleo e seus derivados não foi afetado", disseram as mesmas fontes.