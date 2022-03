O governo britânico incluiu nesta sexta-feira (11) 386 membros da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, em sua lista de pessoas e entidades sancionadas como resultado da invasão da Ucrânia, por terem apoiado essa agressão militar.



Esses legisladores votaram em fevereiro para reconhecer as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, fornecendo um pretexto para a guerra, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico ao anunciar as sanções.