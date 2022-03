Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde início da invasão russa (ONU)

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, incluindo 116 mil cidadãos de terceiros países, desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro - informou a ONU nesta sexta-feira (11).



"O número de refugiados procedentes da Ucrânia chegou tragicamente a 2,5 milhões hoje. Também consideramos que dois milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia", tuitou o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi.



"Milhões de pessoas se veem obrigadas a deixarem suas casas por esta guerra sem sentido", acrescenta Grandi.



De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), dos 2,5 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia, 116.000 eram cidadãos de terceiros países.



A Polônia acolhe, de longe, o maior número de refugiados, com 1,5 milhão de pessoas tendo entrado no país desde 24 de fevereiro, segundo os guardas de fronteira poloneses.