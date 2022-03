Presidente ucraniano diz que Rússia atacou corredor humanitário para Mariupol

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de realizar um ataque com tanques na rota por onde o material humanitário tinha que passar rumo ao porto sitiado de Mariupol (sudeste), nesta sexta-feira (11, noite de quinta-feira no Brasil).



"As tropas russas não cessaram o fogo. Ainda assim, decidi enviar um comboio a Mariupol com comida, água, remédios, mas os invasores lançaram um ataque de tanque exatamente onde aquele corredor passaria", disse Zelensky na televisão.



"É o terror assumido, o terror flagrante por parte de terroristas experientes. O mundo inteiro tem que saber disso", acrescentou.



O líder ucraniano também explicou que cerca de 100 mil pessoas foram evacuadas nos últimos dois dias de cidades sitiadas, 40 mil delas nesta quinta-feira, por corredores humanitários.



O exército russo mantém o cerco às grandes cidades ucranianas e continua seus bombardeios, como o que atingiu na quarta-feira um hospital materno-infantil em Mariupol, um porto estratégico no Mar de Azov assediado há dez dias.



Moscou prometeu nesta quinta-feira a abertura diária de corredores humanitários para permitir que civis fujam dos combates e cheguem à Rússia. Mas a Ucrânia exige que essas rotas levem ao seu próprio território e não ao do país que está bombardeando sua população.