O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta sexta-feira (noite de quinta, 10, no Brasil) a Rússia de ter lançado um ataque com tanques no trajeto pelo qual devia passar material humanitária para a sitiada cidade portuária de Mariupol (sudeste).



"As tropas russas não cessaram fogo. Mesmo assim, decidi enviar um comboio a Mariupol com comida, água, remédios (...) Mas os ocupantes lançaram um ataque com tanques exatamente por onde devia passar esse corredor", disse Zelensky pela TV, acrescentando que cerca de 100.000 pessoas saíram nos dois últimos dias de cidades ucranianas sitiadas.