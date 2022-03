Europa pede ao México que proteja jornalistas e ativistas

O principal órgão representativo da União Europeia (UE), o Parlamento, pediu nesta quinta-feira (10) ao México que garanta "a proteção" de jornalistas e defensores de direitos humanos, após o assassinato de sete jornalistas até agora em 2022.



Após votação nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu (composto por 705 eurodeputados dos 27 países da UE) aprovou uma resolução pedindo às autoridades mexicanas "que garantam a proteção e a criação de um ambiente seguro para jornalistas e defensores dos direitos humanos" de acordo com um comunicado de imprensa.



A Câmara europeia destaca que "o México é há muito tempo o lugar mais perigoso e mortal para os jornalistas fora de uma zona de guerra oficial", e considera que o país tem um "problema endêmico" na investigação desses crimes, já que "95% ficam impunes".



A resolução do Parlamento, que não é vinculativa, aponta para o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por "sua retórica para denegrir e intimidar jornalistas independentes, proprietários de meios de comunicação e ativistas", segundo um comunicado de imprensa desta instituição.



Nesse sentido, os eurodeputados afirmam que a situação "se deteriorou desde as últimas eleições presidenciais em julho de 2018".



Desde então, 47 jornalistas e 68 ativistas de direitos humanos morreram no México.