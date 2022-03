Biden recebe Duque com guerra na Ucrânia e visita à Venezuela como pano de fundo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe nesta quinta-feira (10) o chefe de Estado da Colômbia, Iván Duque, um aliado próximo de Washington, em meio à comoção mundial pela invasão russa da Ucrânia e depois da visita inesperada de altos funcionários americanos à Venezuela.



A Casa Branca assinalou que os dois líderes vão analisar temas regionais e globais, entre eles a invasão militar "não provocada e injustificada" da Rússia contra a Ucrânia.



"O presidente Biden espera com interesse esta importante reunião para aprofundar a associação estratégica entre Estados Unidos e Colômbia", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, ao anunciar a reunião.



Duque é o segundo presidente latino-americano a ser recebido por Biden na Casa Branca, depois do mexicano Andrés Manuel López Obrador, que esteve em novembro de 2021, durante a cúpula de líderes da América do Norte.



- Encontro 'azedado'? -



A visita do presidente colombiano, no entanto, pode ser ofuscada pela viagem feita no fim de semana por altos funcionários do governo Biden à Venezuela, em meio à disparada dos preços do petróleo e antes que Biden decretasse na terça-feira a proibição de importação de hidrocarbonetos russos pela ofensiva de Vladimir Putin na Ucrânia.



"Não vou fazer questionamentos porque não cabe a mim, nem muito menos me cabe interpretar a visão dos Estados Unidos", disse Duque, após uma reunião pela manhã com o senador Bob Menéndez, um democrata que se declarou contrário a "fazer negócios com alguém que é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos".



"Vamos seguir na mesma linha de política externa de sempre: condenando a ditadura, chamando Nicolás Maduro do que ele é, um criminoso de lesa-humanidade", acrescentou Menéndez.



Por sua vez, um alto funcionário do governo Biden defendeu a viagem da delegação de alto nível a Caracas. Segundo ele, a visita "foi resultado de meses de trabalho" e também levou à libertação de dois americanos detidos em 2017 no país sul-americano, acusados de corrupção, "sem qualquer compensação".



Além disso, a fonte descartou que a visita servisse de motivo para "azedar" o encontro entre Biden e Duque. "Prevejo que os dois líderes terão uma excelente conversa", vaticinou aos jornalistas o funcionário do governo americano, que pediu anonimato.



- 'Aliado importante fora da Otan' -



A Colômbia é o único país latino-americano que é um parceiro global da Otan e Bogotá se alinhou imediatamente com os Estados Unidos para condenar o ataque russo contra a Ucrânia, que, segundo Duque, "não atenta apenas contra a soberania [ucraniana], mas é uma ameaça à paz mundial".



O presidente americano, Joe Biden, prometeu a Duque nesta quinta que tem a intenção de nomear a Colômbia "aliado importante fora da Otan", durante uma reunião na Casa Branca.



Com esta nomeação oficial, a Colômbia, parceira global da Aliança Atlântica desde 2017 e principal aliada dos Estados Unidos na América Latina, reforçará sua associação bilateral e multilateral com Washington.



Os Estados Unidos têm atualmente 17 aliados importantes fora da Otan. Argentina e Brasil, designados respectivamente por Bill Clinton (1998) e Donald Trump (2019), são os únicos latino-americanos da lista.