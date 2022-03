Moscou vai abrir corredores humanitários diários da Ucrânia para a Rússia (oficial)

A Rússia destacou nesta quinta-feira (10) que vai abrir corredores humanitários diários para permitir que os ucranianos que fogem dos combates cheguem ao seu território, enquanto Kiev pede corredores que permitam a evacuação de civis dentro da Ucrânia.



"Anunciamos oficialmente que os corredores humanitários para a Federação Russa agora serão abertos unilateralmente, sem coordenação, todos os dias a partir das 10h", declarou um alto funcionário do Ministério da Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev, citado em um comunicado.



Os corredores que forem "em outras direções serão negociados com a parte ucraniana", acrescentou.



"Garantimos total segurança nos territórios controlados pelas forças armadas russas", prosseguiu Mizintsev, pedindo ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e às Nações Unidas que "trabalhem no terreno com as autoridades ucranianas para informar a população sobre esta iniciativa".



Mizintsev informou que Moscou já tinha evacuado "mais de 187.000 pessoas" para a Rússia, um número que não pode ser verificado de forma independente.



Muitos civis estão presos em cidades sitiadas pelo exército russo na Ucrânia, frequentemente obrigados a se esconder em porões para se proteger dos bombardeios.



Três rodadas recentes de diálogos entre negociadores russos e ucranianos tiveram como resultado várias declarações de cessar-fogo locais e de abertura de corredores humanitários para a evacuação de civis das cidades cercadas.



Mas, tanto russos quanto ucranianos têm se acusado reiteradamente de violar estes acordos.