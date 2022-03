Tropas russas espreitam acessos a Kiev

Cinco soldados ucranianos, tremendo de frio até os ossos, e um míssil antitanque ocupam o último posto de controle que separa o limite nordeste da cidade de Kiev das posições avançadas de veículos blindados russos.



A explosão de um míssil Grad, lançado das posições russas, levanta uma nuvem de poeira a poucos metros dos defensores ucranianos congelados.



Em uma das cidades vizinhas, o vendedor Vasyl Popov observa o horizonte para ver se a guerra vai se aproximar novamente de sua terra natal.



"Os russos estiveram aqui ontem à noite, atirando", diz o homem de 38 anos. O frio seco e gelado faz seus olhos lacrimejarem enquanto procura por sinais de um avanço russo.



"Eu mal dormi", confessa em um sussurro.



"Ao sinal do menor barulho, você corre imediatamente para a janela, para ver o que está acontecendo, para ver se alguém está prestes a chegar."



- Às portas de Kiev -



Duas semanas depois de iniciar a invasão da Ucrânia, as forças russas já estão a postos nos acessos da capital, Kiev.



A área noroeste de Kiev é palco de violentos bombardeios há mais de uma semana, que destruíram parcialmente algumas cidades.



Dezenas de milhares de pessoas enfrentaram bombardeios quase constantes para fugir para a relativamente segura - até hoje - capital ucraniana, saindo de cidades de classe trabalhadora na região, como Bucand Irpin.



Mas as áreas ao nordeste de Kiev foram as menos afetadas pela guerra. Pelo menos até agora.



A cidade de Popov, Velyka Dymerka, está localizada a cerca de cinco quilômetros dos limites de Kiev.



Não muito longe fica a estrada que os russos usam para tentar chegar à capital.



A estrada estava repleta de restos de veículos blindados nesta quinta-feira, os quais as forças ucranianas alegam ter repelido e destruído parcialmente. Mas as forças russas não recuaram muito.



"Houve ataques com mísseis Grad e bombardeios ontem à noite", diz um soldado ucraniano que se identifica apenas como Serghiy, que está no posto de controle perto de Velyka Dymerka.



"Estamos tentando retirar as avós", diz ele. "Mas elas não querem se mudar daqui".



- Céus abertos -



O míssil antitanque sob uma árvore no posto de controle é a última linha de defesa das forças ucranianas.



Os Estados Unidos e seus aliados da Otan aumentaram suas entregas de armas à Ucrânia para ajudar a repelir o avanço russo.



Mas a ajuda ocidental não parece ter conquistado o coração das populações locais.



"Se a Otan é uma organização tão poderosa, por que não fecha o espaço aéreo sobre a Ucrânia?", pergunta o aposentado Grigoriy Kushka, parecendo exasperado.



"Por que não conseguimos dormir à noite? Por que temos que ir de abrigo em abrigo com minha família, com as crianças?"



A Aliança Atlântica se recusou a enviar aviões para a guerra na Ucrânia por medo de que isso desencadeasse um novo conflito entre a Rússia e o Ocidente.