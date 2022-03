ONU diz que hospital pediátrico Mariupol é o terceiro destruído na Ucrânia

Antes do atentado russo na quarta-feira ao hospital pediátrico Mariupol (leste), outras duas maternidades foram destruídas por bombas na Ucrânia, informou o chefe do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) neste país, Jaime Nadal.



Mariupol "não é a única. Em Zhytomyr (noroeste), a maternidade foi totalmente destruída. Em Saltivsky, na cidade de Kharkiv (nordeste), a maternidade também foi destruída", disse o funcionário em entrevista em vídeo a jornalistas ONU em Nova York.



Ele não soube especificar a origem dos bombardeios ou se causaram vítimas. Existem "69 maternidades e centros pré-natais" na Ucrânia, acrescentou.



Ele disse que, de acordo com o UNFPA, "cerca de 80.000 mulheres grávidas vão dar à luz na Ucrânia nos próximos três meses".



No total, cerca de 240.000 mulheres ficaram grávidas na Ucrânia e que entre 24 de fevereiro, data do início da invasão russa do país, e 7 de março, 4.311 deram à luz, disse.



Em Mariupol, o bombardeio russo contra o hospital pediátrico deixou três mortos, incluindo uma menina, segundo o município desta cidade portuária. O balanço anterior publicado na quarta-feira pelas autoridades falava em 17 feridos.



O ataque a este hospital provocou a indignação das autoridades ucranianas e ocidentais.