Ucrânia afirma que invasão militar russa causou danos de US$ 100 bilhões

A invasão russa até agora destruiu cerca de US$ 100 bilhões em estradas, pontes e negócios na Ucrânia, causando um grande golpe em sua economia, disse uma autoridade do governo de Kiev nesta quinta-feira (10).



"Atualmente, cerca de 50% de nossas empresas não estão operando, e aquelas que ainda estão operando não estão em 100%", disse Oleg Ustenko, principal conselheiro econômico do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.



"A situação em termos de crescimento econômico será realmente muito deprimente, mesmo que a guerra pare imediatamente", disse ele em um discurso virtual ao Instituto Peterson de Economia Internacional dos EUA.



Ustenko reiterou seu apelo para que governos europeus e outros cortem o acesso de Moscou ao "dinheiro de sangue" boicotando o petróleo e o gás natural russos, "os europeus continuam a pagar esse monstro para matar nosso povo, gente inocente", enfatizou.



Enquanto os países europeus dependem da energia russa para aquecer suas casas, "posso garantir que é muito, muito, muito mais frio no subsolo da Ucrânia, onde as pessoas estão escondidas".



O conselheiro econômico elogiou os Estados Unidos por suspender as importações do petróleo russo e disse esperar que Washington também ajude a criar um "fundo de recuperação" para a Ucrânia.