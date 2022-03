Banco de Compensações Internacionais suspende o banco central russo

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) suspendeu o banco central russo, disse a porta-voz desta instituição, considerada o "banco dos bancos centrais", nesta quinta-feira (10).



A entidade, que disse ceder às sanções internacionais, suspendeu o acesso do estabelecimento bancário da Federação Russa a "todos os serviços do BIS", incluindo as "reuniões" de banqueiros, disse seu porta-voz à AFP.



Com sede em Basileia, na Suíça, o BIS é o local onde os presidentes dos bancos centrais se reúnem para discutir questões de política monetária.



Também organiza reuniões seis vezes por ano para que possam abordar este assunto em terreno neutro e, se necessário, promover a coordenação em caso de crise.



Além disso, o BIS oferece aos bancos centrais tanto serviços para gerenciar suas reservas cambiais quanto estatísticas bancárias muito detalhadas sobre fluxos internacionais de dinheiro.



"O BIS não será uma forma de contornar sanções", disse a porta-voz da instituição durante a publicação de seu relatório trimestral na semana passada.



Seu chefe do departamento monetário e econômico, Claudio Borio, alertou na época que a guerra na Ucrânia complicaria a tarefa dos bancos centrais, que já estavam em processo de modificação de sua política monetária, preparando-se para um aumento das taxas de juros para enfrentar o aumento da inflação.



O conflito "aumentou muito a incerteza", alertou o porta-voz, enquanto os preços das matérias-primas energéticas dispararam.



Criado em 1930 para administrar as reparações de guerra impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, o BIS se estabeleceu ao longo do tempo como o "banco dos bancos centrais". O da Rússia foi aceito como membro em 1996.