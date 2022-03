O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira (10) que as sanções impostas pelo conflito na Ucrânia podem disparar a inflação no mundo todo, devido ao aumento dos preços dos alimentos, já que a Rússia não poderá mais exportar fertilizantes suficientes.



"Se continuar assim, haverá graves consequências (...) para o setor de alimentos como um todo. O aumento da inflação será inevitável", disse ele, em uma reunião do governo, após a suspensão das exportações russas de fertilizantes.