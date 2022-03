Congresso do Equador anistia 268 políticos, indígenas e ambientalistas

O Congresso unicameral do Equador anunciou nesta quinta-feira (10) que concedeu anistia a 268 políticos, indígenas e ambientalistas acusados por terem participado dos protestos violentos contra o governo em 2019, que deixaram onze mortos, e por outras causas, como a defesa de territórios comunitários.



"Com 99 votos, a #PlenáriaLegislativa concede anistia a 268 cidadãos que foram processados por exercerem seu próprio direito e direitos coletivos reconhecidos na Constituição e nos instrumentos internacionais", disse a Assembleia Nacional por meio de sua conta no Twitter.



O Parlamento, com 137 assentos e no qual as forças da oposição dispersas têm maioria, concedeu a anistia em uma sessão que começou na quarta-feira e durou até a manhã de hoje.



Entre os beneficiados estão 60 processados por "exercer o direito de resistência e protesto social" durante as manifestações de outubro de 2019, lideradas por indígenas, contra o então presidente Lenín Moreno (2017-2021) pelo aumento dos preços dos combustíveis, que deixou onze mortos e obrigou o governo a recuar.



Entre eles, a prefeita (governadora) da província andina de Pichincha (cuja capital é Quito), Paola Pabón, e outros políticos relacionados ao ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que vive na Bélgica há cinco anos.



Moreno foi vice-presidente de Correa nos primeiros seis anos de seu governo e a partir de 2017 os dois tiveram uma disputa de poder.



O correísmo é a principal força legislativa com quase 50 assentos, seguido pelo movimento indígena (com 25).



"A anistia também abrange os defensores dos territórios comunitários e da natureza, bem como os administradores da justiça indígena (reconhecida pela Constituição)", disse o Congresso em comunicado.



"CONSEGUIMOS #AmnistiaYa para lutadores sociais e defensores de direitos", comemorou no Twitter a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), a maior organização de povos indígenas que liderou os protestos de outubro de 2019, e que já pavimentou a queda de três presidentes entre 1997 e 2005.



O Legislativo tem o poder de conceder anistias por crimes políticos e indultos por motivos humanitários com o voto de dois terços de seus membros, de acordo com a Constituição equatoriana.