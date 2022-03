A inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde em fevereiro, impulsionada principalmente pelo aumento do preço da gasolina após o início da guerra na Ucrânia.



Nos últimos doze meses até fevereiro, a inflação foi de 7,9%, a maior desde janeiro de 1982.



Na comparação com o mês anterior, a alta em fevereiro foi de 0,8%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho.



O preço da gasolina explica quase um terço dessa aceleração, com alta de 6,6% em relação a janeiro.