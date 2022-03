Deputados espanhóis lançam comissão independente para investigar pedofilia na Igreja

Os deputados espanhóis aprovaram nesta quinta-feira (10) a criação de uma comissão independente de especialistas que realizará a primeira investigação oficial no país sobre casos de pedofilia na Igreja Católica, acusada de opacidade há muito tempo.



Esta iniciativa, defendida pelo governante Partido Socialista de Pedro Sánchez e pelos nacionalistas bascos do PNV, foi apoiada por uma grande maioria de 286 votos na câmara baixa de 350 cadeiras.



Ao contrário de outros países como Estados Unidos, França, Alemanha, Irlanda ou Austrália, nenhuma investigação aprofundada havia sido aberta na Espanha sobre denúncias de violência sexual contra menores dentro da Igreja.



De acordo com o texto submetido à votação dos deputados, o defensor público presidirá esta nova comissão que incluirá especialistas, representantes da administração, das vítimas e da própria Igreja.



Seus membros se concentrarão em "investigar as execráveis condutas pessoais cometidas contra meninos e meninas indefesos" com o objetivo de "trazer à luz e conhecer tanto as pessoas que cometeram os abusos quanto aqueles que os esconderam ou protegeram", explica a proposta. Seu relatório final será então enviado ao Parlamento e ao governo "para a adoção das medidas pertinentes", acrescenta.



Esta investigação será "o início do fim de uma situação ignominiosa", segundo disse ao jornal El País a deputada socialista Carmen Calvo, ex-vice-presidente do governo de Pedro Sánchez.



Na ausência de dados oficiais, o jornal El País lançou sua própria investigação em 2018 com a qual contabilizou 1.246 vítimas desde a década de 1930. A Igreja, por sua vez, reconhece apenas 220 casos desde 2001.



A Igreja espanhola deu um primeiro passo no final de fevereiro, quando encomendou uma auditoria independente sobre pedofilia a um escritório de advocacia, que garantiu que iria "até o fim".



A Igreja indicou na época que sua auditoria complementará qualquer iniciativa investigativa iniciada pelo Estado.