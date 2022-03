O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, justificou nesta quinta-feira (10) o bombardeio de um hospital pediátrico na cidade ucraniana sitiada de Mariupol, alegando que estava sendo usada como base por um batalhão nacionalista.



"Este hospital pediátrico foi retomado há tempos pelo batalhão de Azov e por outros radicais, e todas as mulheres que iam dar à luz, todas as enfermeiras e todo pessoal de apoio haviam sido expulsos", declarou Lavrov, após conversas com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, na Turquia.