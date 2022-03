Tanques às portas de Kiev

Cidadãos ucranianos e voluntários recebem instruções em Kiev para enfrentar o exército russo, que está perto da capital (foto: Genya Savilov/AFP )





Sob um frio de 3 graus Celsius negativos, 21 músicos da Orquestra Sinfônica Clássica de Kiev se reuniram, às 13h de ontem (8h em Brasília), na icônica Praça Maidan, no Centro da capital da Ucrânia. Durante 20 minutos, executaram seis peças, sob a regência do maestro Herman Makarenko. Os solistas ainda estavam na praça quando sirenes antiaéreas voltaram a soar em Kiev. A arte parecia tentar encorajar o povo ucraniano ante os horrores da guerra. Enquanto isso, as forças russas chegavam aos arredores da cidade, de quase 3 milhões de habitantes.





De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), a coluna de blindados russos, até poucos dias atrás estagnada a centenas de quilômetros de Kiev, estava a apenas 15km dali, perto do subúrbio de Brovary. Especialistas temem que a tomada da capital provoque um banho de sangue. A população aguarda os invasores com armas em mãos e coquetéis molotov.





“Estamos bem preparados para o ataque. Todos os dias tenho visitado o campo de batalha e visto a coragem e a força do nosso Exército. Tenho certeza de que os russos não serão capazes de tomar a cidade, pois nossos combatentes mantêm suas posições e lutam como leões", relatou ao Estado de Minas a jornalista Liubomyra Remazhevska, 32 anos, moradora de Kiev. “Os moradores têm preparado abrigos, enquanto policiais montam barricadas. Os cidadãos também tomam parte na resistência – preparam coquetéis molotov, capturam sabotadores e ajudam uns aos outros. A invasão russa seria sangrenta e letal apenas para os invasores”, avisou.





Durante a entrevista, ela disse que as sirenes tornaram a soar. “Isso significa que estão tentando bombardear Kiev. Precisamos que o espaço aéreo seja fechado. Apenas essa medida pode conter os ataques aéreos”, clamou.





O avanço das tropas russas preocupa a comunidade internacional por ocorrer na véspera de uma reunião entre os chanceleres Serguei Lavrov (Rússia) e Dmytro Kuleba (Ucrânia). Militares ucranianos afirmaram à AFP que os combates se concentram em Rusaniv, 30 quilômetros a leste de Brovary. Segundo Liubomyra, a situação humanitária em Kiev ainda é considerada boa. No entanto, ela contou que moradores de áreas suburbanas invadidas pelos russos enfrentam dificuldades.





Gerente de programa do site Slidstvo.Info, Oleksandr Voloshyn, 27 anos, garantiu que a ameaça de invasão russa remonta a 2014, depois da revolução. “Tenho vivido com ela o tempo todo. A 'inevitável invasão' de Kiev começou. Não irei a lugar nenhum. Esta é minha terra-mãe. Enquanto converso com você, aviões de guerra sobrevoam minha casa. Acredito que sejam caças ucranianos, que tentam defender Kiev. Assim como nós, eles fazem o possível para contra-atacar”, disse à reportagem o também morador de Kiev.





“Eu não tenho medo. Se tiver que lutar, eu o farei. Sei como atirar e lançar coquetéis molotov”, desabafou, por meio do WhatsApp, Mila Khiazka-Khanova, 38 anos, também jornalista em Kiev. Ela concorda que a guerra com a Rússia começou oito anos atrás. "Pelas duas últimas semanas, os invasores têm estado perto de Kiev. Mas eu também decidi permanecer na cidade, onde minha família está. Aqui posso ser útil. Confio nas forças militares da Ucrânia e na defesa territorial. Se invadirem Kiev, estaremos prontos para encontrá-los e combatê-los.”





Apesar de depositar esperança nas negociações, Mila lembrou que os russos têm violado os acordos de paz de forma sistemática. “O único caminho para a paz, na minha opinião, passa pela imposição de uma zona de exclusão aérea. Os russos, então, perderão a oportunidade de bombardear nossos hospitais e nossas casas”, afirmou.





Depoimento

Herman Makarenko*



“A intenção foi levantar o espírito do meu povo”





“O simbolismo de nosso Concerto da Paz foi apoiar o apelo do presidente Volodymyr Zelensky ao mundo para que detenha a guerra. A música fortemente afeta a saúde mental. Eu a chamaria de uma 'poderosa arma psicotrópica'. Ela pode erguer uma pessoa ao céu ou destruí-la. Ao reger o concerto na Praça de Maidan, minha intenção foi a de levantar o espírito do povo ucraniano. Nós apresentamos seis músicas, cada uma com um simbolismo próprio: o Hino Nacional da Ucrânia, que une todos nós; o balé Lileya, depois de um fragmento de Taras Shevchenko, dedicado ao aniversário do grande poeta homônimo ucraniano, que foi celebrado hoje (ontem); Kozachok, da ópera Zaporozhets além do Danúbio, uma obra que trata do caráter de afirmação da vida do povo ucraniano; a canção folclórica Nich Yaka Msyachna, que aborda a beleza das melodias tradicionais do país; Ode to Joy, de Beethoven, um hino da Europa — porque a Ucrânia é e sempre será europeia; e a abertura da ópera Taras Bulba, símbolo da invencibilidade do espírito cossaco dos ucranianos. Eu decidi ficar em Kiev, porque essa é minha terra natal, a qual amo muito. Isso me dá a força para encarar os meus medos. O concerto que fizemos hoje deixa uma mensagem para o mundo: o maior tesouro da humanidade é a paz.

As pessoas devem salvá-la!"





* Maestro da Orquestra Clássica de Kiev, fundada em 2014, na sede da Unesco. Ele tem 60 anos e é regente da Casa Nacional da Ópera, na capital ucraniana







Porta-voz do Pentágono, John Kirby disse que ação pode leva a uma escalada militar (foto: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP )





EUA rejeitam transferir caças à Ucrânia





Os Estados Unidos rejeitaram definitivamente a proposta da Polônia de entregar caças MiG-29 aos militares americanos para que fossem repassados à Ucrânia, anunciou o Pentágono. Os serviços de inteligência acreditam que a transferência das aeronaves para a Ucrânia “poderia levar a uma reação russa significativa que aumentaria a perspectiva de uma escalada militar com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)”, declarou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em entrevista coletiva.





A questão da transferência dos aviões, que deixou o governo ucraniano ansioso por uma resolução para tentar conter a agressão russa pelo ar, provou ser um revés notável na união entre os Estados Unidos e seus aliados europeus em relação à invasão de Moscou.





O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, conversou com o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, e agradeceu a disposição de Varsóvia em cooperar nos esforços para apoiar a Ucrânia, segundo Kirby. “Mas ele ressaltou que não apoiamos a transferência de aeronaves de combate para a Força Aérea Ucraniana neste momento, então, também não desejamos vê-los sob nossa custódia”, disse Kirby.





Varsóvia expressou apoio a um plano no qual a Polônia enviaria seus MiG-29 da era soviética para Kiev através de uma base aérea americana na Alemanha. No passo seguinte sugerido, os EUA complementariam a frota polonesa com caças F-16. “sso é algo que não vamos explorar neste momento”, afirmou Kirby, acrescentando que adicionar aeronaves à frota de combate da Ucrânia “não mudaria significativamente a eficácia" da Força Aérea Ucraniana contra a capacidade russa. “Portanto, consideramos baixo o ganho de transferir esses MiG-29.”





A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, desembarcou ontem em Varsóvia para discutir com autoridades polonesas como fornecer “assistência militar” à Ucrânia, segundo um representante da Casa Branca.



O 'Z' aparece na Ucrânia com o objetivo de diferenciar as unidades militares de Moscou das tropas de Kiev, que usam equipamentos muito semelhantes (foto: AFP/Photo )





"Z", em apoio ao Kremlin





Desde o início da invasão à Ucrânia, a letra “Z”, estampada em veículos militares das forças comandadas por Vladimir Putin tornou-se um símbolo muito presente em espaços públicos da Rússia: de fachadas de prédios (foto) a carros. Está até desenhada em unhas, com esmalte. O “Z” aparece na Ucrânia com o objetivo de diferenciar as unidades militares de Moscou das tropas de Kiev, que usam equipamentos muito semelhantes. Esse sinal para evitar o fogo amigo se transformou em uma marca disseminada também nos perfis das redes sociais. Algo que as autoridades parecem incentivar. Em seus perfis, o Ministério da Defesa russo apresenta a letra em várias mensagens: Za Pobedu (Pela vitória), Za Mir (Pela paz), Za pravdu (Pela verdade), Za Rossiyu (Para a Rússia).





Corredores humanitários tiram 35 mil do confronto





Pelo menos 35.000 civis foram evacuados ontem de cidades ucranianas sitiadas por tropas russas, declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. O mandatário informou em uma mensagem de vídeo que três corredores humanitários permitiram a evacuação de moradores das cidades de Sumy e Enerhodar e de áreas nos arredores da capital Kiev. Zelensky disse esperar que as evacuações continuasseem nos corredores que seriam abertos nas cidades de Mariupol, há vários dias sob cerco russo, Volnovakha, no Sudeste, e Izium, no Leste do país. As evacuações ocorreram depois que Moscou e Kiev concordaram em abrir mais corredores.





BRASILEIROS Presidente Jair Bolsonaro publicou ontem, em suas redes sociais, que o avião KC390 da Força Aérea Brasileira (FAB) estava decolando de Varsóvia, na Polônia, em direção ao Brasil. A aeronave está repatriando brasileiros e estrangeiros que fogem do conflito. O voo trará 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano e 14 crianças.