Líder norte-coreano elogia cientistas após teste com 'satélite'

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inspecionou o centro espacial de Pyongyang e elogiou os cientistas que testaram recentemente um "satélite de reconhecimento" que, segundo analistas, pode ter sido um míssil balístico, noticiou nesta quinta (noite de quarta, 9, no Brasil) a imprensa estatal.



Segundo a agência de notícias KCNA, na semana passada foi realizado "outro importante teste" para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento.



Mas a Coreia do Sul o qualificou de um novo lançamento de míssil balístico.



Kim "expressou sua grande satisfação com o fato de que confirmaram o método de fotografia aeroespacial, as características operacionais do equipamento fotográfico de alta resolução e a confiabilidade do sistema de transmissão de imagens mediante importantes testes recentes", reportou a KCNA.



Kim destacou que o desenvolvimento do "satélite de reconhecimento" faz parte da estratégia para monitorar "tropas de agressão (de Washington) e suas forças vassalas em e ao redor da península coreana", segundo a KCNA.



A Coreia do Norte enfrenta duras sanções internacionais por seu programa de armas nucleares, mas o lançamento de satélites não enfrenta o mesmo nível de restrições, apesar de usarem a mesma tecnologia.



O desenvolvimento de um satélite de reconhecimento militar, junto a numerosas armas proibidas como os mísseis hipersônicos testados em janeiro, é um dos principais projetos de defesa de Pyongyang, como informou Kim no ano passado.