Após críticas de López Obrador, Espanha garante que relação com México é 'privilegiada'

Para a Espanha, a relação com o México é "privilegiada", disse nesta quarta-feira (9) o chanceler espanhol, José Manuel Albares, em visita ao país latino-americano, pouco depois de o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedir mudanças nas relações com Madri.



O ministro espanhol se reuniu com o chanceler mexicano Marcelo Ebrard e, antes do encontro, ambos enviaram mensagens em que coincidiram na importância da relação bilateral.



"O México é, sem dúvida, um parceiro estratégico para a Espanha [...] é uma relação que, do ponto de vista espanhol, só posso qualificar como privilegiada", disse Albares.



O ministro espanhol assinalou que mexicanos e espanhóis estão unidos por sentimentos de "fraternidade" e que o México é o principal parceiro comercial de Madri na América Latina.



"É uma relação mutuamente benéfica porque a Espanha, os espanhóis, as empresas espanholas, sempre acreditamos no México", declarou.



Ebrard, por sua vez, afirmou que a relação com a Espanha é importante para o México, que existe um "afeto e um apreço cativante" entre os dois países, e que reconhece a contribuição dos espanhóis, que possuem cerca de 7.000 empresas no país norte-americano.



- Mudança na relação -



No entanto, na manhã de hoje, o presidente López Obrador chegou a afirmar, em sua entrevista coletiva habitual, que a relação com a Espanha deveria sofrer mudanças para superar o "abuso" cometido pelas empresas do país europeu.



"Como está bem o chanceler! Bem-vindo! Mas vamos buscar restabelecer por completo, por inteiro, as relações quando se entender que vivemos uma nova etapa na vida pública do México", disse o presidente mexicano sobre a visita de Albares.



López Obrador insistiu que é preciso refletir sobre "como foi a relação durante o período neoliberal, porque já não pode ser mais assim", mas também assinalou que a fraternidade reina entre os dois países e não há motivos para uma ruptura.



O presidente vem denunciando supostos atos de corrupção que teriam o envolvimento de empresas espanholas, como Repsol e Iberdrola, com investimentos no setores de petróleo e energia elétrica, respectivamente.



López Obrador acusa essa empresas de terem pagado propina em troca de contratos, com a cumplicidade dos governos de Espanha e México.



Por outro lado, o presidente mexicano garantiu que as diferenças com os empresários, e com o governo espanhol, não têm nada a ver com o povo do país europeu, por quem disse ter "respeito" e "admiração".



Logo depois que López Obrador fez declarações em fevereiro sobre a necessidade de uma "pausa" na relação entre os países, Albares disse que estava "surpreso" e garantiu que a Espanha "não tinha feito nada que pudesse justificar uma declaração do tipo".



Até agora, o Ministério das Relações Exteriores mexicano não detalhou o alcance dessa "pausa" nem adotou qualquer medida concreta.



O ministro espanhol também se reuniu com líderes do Senado mexicano. Neste momento, tramita no Congresso uma reforma no setor elétrico do país que teria impacto sobre as empresas espanholas.



Em março de 2019, os dois países entraram em atrito depois que López Obrador encaminhou uma carta ao rei Felipe VI exigindo que ele pedisse desculpas ao México pela conquista, uma solicitação que foi ignorada por Madri.



