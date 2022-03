Um total de 1.207 civis de Mariupol morreram desde o início do cerco russo a esta estratégica cidade portuária da Ucrânia, há nove dias, informou nesta quarta-feira (9) a prefeitura da cidade.



"Nove dias. Nove dias de bloqueio de Mariupol (...) Nove dias - 1.207 civis mortos. Nove dias de genocídio da população civil", informou a prefeitura em mensagem postada no Telegram, junto a um vídeo com declarações do prefeito horas depois de bombardeios russos destruírem um hospital pediátrico da cidade.