Nove mortos em ataque contra suposto ponto de drogas no México

Um ataque contra uma casa no estado mexicano de Puebla deixou nove mortos e um ferido, informou o governo local nesta quarta-feira (9).



O incidente ocorreu na noite de terça-feira em Atlixco, uma cidade turística a cerca de 156 quilômetros da Cidade do México e baixa taxa de criminalidade.



Foi uma "execução de nove pessoas, seis homens e três mulheres em uma área de classe média. De acordo com as primeiras informações, era um local de venda e distribuição de drogas", disse o governador de Puebla, Miguel Barbosa.



Segundo um vizinho, homens armados chegaram em caminhões, invadiram a casa e começaram a atirar. As vítimas, aparentemente de outro estado, ainda não foram identificadas.



O México sofre há 15 anos uma onda de violência ligada ao crime organizado que, segundo dados oficiais, deixou cerca de 340.000 mortos. A maioria dos assassinatos é atribuída a brigas entre criminosos.



Vários ataques foram registrados em 2022, principalmente no estado de Michoacán, onde em 27 de fevereiro um grupo armado invadiu uma casa onde um suposto criminoso velava sua mãe no município de San José de Gracia.



As autoridades confirmaram a morte do homem que realizava o velório e estão investigando se houve mais vítimas, já que a polícia demorou a chegar e os agressores aparentemente tiveram tempo suficiente para limpar o local.



Segundo a imprensa local, entre 10 e 17 pessoas morreram, mas as autoridades não localizaram nenhum corpo.



Na semana passada, foi noticiada a recuperação de amostras genéticas de onze possíveis vítimas no local.