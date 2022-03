O líder da oposição conservadora Yoon Suk-yeol foi eleito nesta quarta-feira (9) presidente da Coreia do Sul, reportou a agência Yonhap, depois que seu adversário governista, o liberal Lee Jae-myung, admitiu sua derrota.



Após a apuração de 98% dos votos, Yoon, do Partido do Poder Popular (PPP), "obteve 48,59% dos votos frente a 47,79% para Lee", do Partido Democrático (centro-esquerda), do atual presidente Moon Jae-in, detalhou a Yonhap.