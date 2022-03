Presidente mexicano pede mudança nas relações com a Espanha por 'abuso' de empresas

As relações entre México e Espanha devem mudar e deixar para trás o "abuso" de empresas do país europeu, disse nesta quarta-feira (9) o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, durante uma visita do ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares.



"Como é bom estar com o ministro das Relações Exteriores! Bem-vindo! Porém, só vamos restabelecer completamente as relações quando ficar claro que estamos em uma nova etapa na vida pública do México", disse o presidente de esquerda em sua habitual entrevista coletiva.



López Obrador fez alusão à presença de Albares na Cidade do México, onde chegou depois que o presidente mexicano propôs uma "pausa" na relação com Madri em 9 de fevereiro.



"Quando falo de pausa, é para que uma realidade seja internalizada politicamente. A relação anterior com a Espanha foi caracterizada pelo abuso de empresas espanholas em nosso país e, embora dê muito trabalho aceitar e entender, o México não é uma terra de conquista", acrescentou nesta quarta-feira.



Após as declarações do presidente mexicano em fevereiro, Albares se disse "surpreso" e garantiu que a Espanha "não tomou nenhuma ação que pudesse justificar uma declaração desse tipo".



Até agora, o Ministério das Relações Exteriores mexicano não especificou o alcance dessa "pausa" nem foram tomadas medidas concretas.



Albares se reunirá com o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, líderes do Senado e da comunidade espanhola, em um momento em que o Congresso analisa uma reforma elétrica que impactaria as empresas espanholas.



López Obrador insistiu que é necessário refletir sobre "como foi a relação durante o período liberal porque não pode mais ser a mesma", embora tenha esclarecido que a irmandade impera entre os dois países e não há motivos para uma ruptura.



Obrador garantiu ainda que as divergências com os empresários e com o governo espanhol nada têm a ver com o povo espanhol, por quem disse ter "respeito" e "admiração".



O presidente denunciou supostos atos de corrupção cometidos por empresas espanholas, como Repsol e Iberdrola, com investimentos nos setores de petróleo e eletricidade, respectivamente.



Ele as acusa de pagar propinas em troca de contratos, com a cumplicidade dos governos da Espanha e do México.



Em março de 2019, os dois países entraram em atrito depois que o presidente dirigiu uma carta ao rei Felipe VI exigindo um pedido de desculpas ao México pela conquista, que foi ignorado por Madri.