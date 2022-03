UE estende lista de restrições para magnatas e senadores russos

Os 27 membros da União Europeia (UE) decidiram ampliar suas sanções contra Rússia e Belarus, nesta quarta-feira (9), com a retirada de três bancos bielorrussos da plataforma financeira internacional Swift, além de incluir 14 magnatas russos e 146 senadores à sua lista de restrições.



A UE também decidiu proibir a exportação de peças e de tecnologias destinadas ao setor marítimo para a Rússia e incluir criptomoedas nas sanções, disse a Comissão Europeia no Twitter.



Os milionários e empresários sancionados, bem como membros de suas famílias, trabalham em setores-chave da economia russa, como agricultura, siderurgia e telecomunicações.



Os senadores fazem parte do Conselho da Federação Russa, a Câmara alta do Parlamento.



A lista de restrições europeia, que foi estabelecida desde a anexação russa da Crimeia em 2014, agora inclui um total de 862 pessoas e 53 entidades.



Os europeus também proíbem qualquer transação relacionada a ativos do Banco Central de Belarus, o que ajuda a isolar a instituição, ao reduzir sua margem de manobra. Eles também restringem drasticamente o acesso dos bielorrussos aos mercados financeiros europeus para valores superiores a 100.000 euros.



As medidas foram aprovadas pelos representantes dos países-membros reunidos em Bruxelas. Entrarão em vigor assim que forem publicadas no Diário Oficial da UE.



O objetivo é que a Rússia não consiga contornar as sanções já impostas ao seu setor financeiro e bancário. A UE acusa Belarus de "cumplicidade" na invasão russa da Ucrânia.



"Acho que Putin nunca imaginou que as sanções financeiras pudessem ser tão poderosas", disse à AFP o diplomata europeu Josep Borrell após um debate sobre segurança na Europa no Parlamento Europeu em Estrasburgo.



"Quando dissemos que haveria sérias consequências, Putin riu, agora não ri mais", acrescentou.



"O que conta são os efeitos das sanções e o efeito já é evidente", com um rublo que "foi desvalorizado em 40%" e um país "à beira do default" da sua dívida soberana, acrescentou o responsável europeu.



Por outro lado, a UE decidiu estender o alcance das sanções às criptomoedas.



Na semana passada, os países do G7 e a UE já haviam anunciado que pretendiam impedir que a Rússia encontrasse maneiras de burlar as sanções ocidentais por meio do uso de criptomoedas.