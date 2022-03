Zelensky pede decisão rápida aos ocidentais sobre caças oferecidos pela Polônia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quarta-feira (9) aos países ocidentais que tomem uma decisão "rápida" sobre a proposta polonesa de enviar caças Mig-29 para ajudar o país a enfrentar a invasão russa.



"Tomem uma decisão o mais rápido possível, enviem seus aviões", pediu o presidente em um vídeo publicado no aplicativo Telegram.



A Polônia propôs na terça-feira entregar aos Estados Unidos seus aviões de combate para que o país envie à Ucrânia, mas Washington considerou a proposta "inviável".



John Kirby, porta-voz do Pentágono, afirmou em um comunicado que ajudar militarmente a Ucrânia contra o ataque da Rússia "representa importantes preocupações para a Otan em seu conjunto".



A Rússia advertiu que a proposta da Polônia criaria um "cenário potencialmente perigoso".



"Agradecemos a Polônia" afirmou Zelensky nesta quarta-feira, antes de lamentar que nenhuma decisão a respeito tenha sido tomada, no 14º dia da ofensiva russa.



"As propostas polonesas não estão sendo apoiadas", lamentou. "Quando haverá uma decisão?", perguntou o presidente ucraniano.



Apenas alguns países do leste da Europa, ex-membros do Pacto de Varsóvia, possuem oficialmente Mig-29 soviéticos, cujas características correspondem às necessidades ucranianas para enfrentar os ataques da Rússia.



Alguns Estados-membros da União Europeia, entre eles a Polônia, estão dispostos a oferecer aviões de combate às forças armadas ucranianas, segundo Bruxelas.



Contudo, a maior economia do bloco europeu, a Alemanha, confirmou que não enviará aviões de combate à Ucrânia.



"Colocamos à disposição todo tipo de equipamentos e, como sabem, algumas armas, mas para o resto, temos que pensar muito bem o que estamos fazendo realmente e isso certamente não inclui os aviões de combate", declarou o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim durante durante uma coletiva de imprensa dada em conjunto com o primeiro ministro canadense, Justin Trudeau.