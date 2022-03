UE cria site para informar refugiados ucranianos sobre seus direitos

A Comissão Europeia anunciou, nesta quarta-feira (9), o lançamento de um site para informar os refugiados em fuga da invasão russa da Ucrânia sobre seus direitos na União Europeia, incluindo o regime de proteção temporária.



O site está disponível em inglês e deve estar em ucraniano a partir desta quinta-feira, disse o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, em entrevista coletiva, lembrando que mais de dois milhões de refugiados já fugiram da Ucrânia.



O regime de proteção temporária que os países da UE decidiram conceder-lhes, de forma inédita, tem um ano de duração, renovável consoante a situação até março de 2025.



Permite aos ucranianos residir e trabalhar na UE e ter acesso a alojamento, serviços de saúde e educação para as crianças em idade escolar.



Também abrange cidadãos ucranianos e seus familiares deslocados pelo conflito, assim como as pessoas com "status" de refugiado na Ucrânia.



O site está acessível neste endereço: