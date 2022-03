A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou, nesta quarta-feira (9), que "não tem grande impacto sobre a segurança" a desconexão elétrica na central ucraniana de Chernobyl, onde ocorreu, em 1986, um dos maiores acidentes nucleares do planeta.



Levando-se em conta o tempo transcorrido desde esse acidente, "a carga térmica da piscina do depósito de combustível usado e o volume de água de resfriamento são suficientes para garantir uma evacuação eficaz do calor sem eletricidade", explicou a AIEA, no Twitter.