Mais de 140.000 refugiados saíram da Ucrânia nas últimas 24 horas

Mais de 140.000 refugiados se somaram, nas últimas 24 horas, aos mais de dois milhões de exilados que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo os últimos números publicados pela ONU.



- 2.155.271 refugiados -



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) contabiliza 2.155.271 refugiados que fugiram da guerra da Ucrânia, segundo os dados publicados nesta quarta-feira às 11H00 GMT (8H00 de Brasília).



São 143.959 refugiados adicionais na comparação com terça-feira.



A marca dos dois milhões foi superada na véspera, somente 12 dias depois do início do conflito, disse Filippo Grandi, alto comissário para os refugiados, o que representa o fluxo de exilados mais rápido no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



As autoridades na zona de guerra e a ONU asseguram que este fluxo vai aumentar ainda mais. Várias tentativas de abrir corredores humanitários fracassaram desde o início da guerra, mas um novo acordo foi alcançado na manha desta quarta-feira.



Segundo a ONU, até quatro milhões de pessoas poderão abandonar o país por causa do conflito.



Antes do começo do conflito, a Ucrânia tinha mais de 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev, o que não inclui a península da Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - nem as duas zonas que estão nas mãos dos separatistas pró-russos no leste do país.



- Polônia -



A Polônia recebe mais da metade dos refugiados, ou seja 1.294.903, segundo o balanço do ACNUR de 8 de março.



Os agentes fronteiriços poloneses anunciaram nesta quarta-feira pela manhã que 1.330.000 pessoas entraram no país procedentes da Ucrânia durante o conflito, 93% delas ucranianas. Na véspera, terça-feira, as autoridades registraram 142.400 entradas.



Antes da crise, 1,5 milhões de ucranianos já viviam na Polônia, em sua maioria para trabalhar em um país membro da União Europeia.



- Hungria -



A Hungria acolheu até o momento 203.222 refugiados, um pouco menos de 10% do total, segundo o ACNUR.



O país conta com cinco postos fronteiriços com a Ucrânia e várias cidades limítrofes, como Zahony, colocaram edifícios públicos à disposição para alojar os ucranianos



- Eslováquia -



153.303 ucranianos fugiram em direção à Eslováquia desde o início da guerra, segundo a agência da ONU, 12.613 a mais que o informe anterior.



- Rússia -



O número de pessoas que se refugiaram na Rússia se estabeleceu em 99.300 pessoas até a data de 8 de março, sem mudanças em relação à véspera.



O Acnur apontou que, entre 18 e 23 de fevereiro, 96.000 pessoas passaram dos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk para a Rússia.



- Moldávia -



O número de ucranianos chegados à Moldávia, um pequeno país de 2,6 milhões de habitantes e um dos mais pobres da Europa, não se alterou desde domingo na contagem do Acnur.



Segundo esta última cifra disponível, 82.762 refugiados chegaram à Moldávia, ainda que uma parte siga seu caminho rumo à Romênia ou Hungria, onde têm familiares.



- Romênia -



O Acnur contabilizou 85.444 refugiados até domingo. Como na Moldávia, muitos refugiados decidem seguir para outros países mais ao oeste.



- Outros países -



A agência da ONU também contabilizou que 235.745 pessoas, mais de 10% do total, refugiaram-se em outros países europeus, mais distantes das fronteiras ucranianas.