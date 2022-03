As Bolsas europeias sobem nesta quarta-feira, no meio ao pregão, ignorando o veto dos Estados Unidos e do Reino Unido às importações energéticas russas, que fazem temer uma nova subida dos preços.



O índice CAC 40 de Paris subia 5,11%, o Dax de Frankfurt 5,33% e o FTSE MIB de Milão 5,07%. Em Madri, o índice Ibex-35 aumentava próximo dos 3,3%



A recuperação foi impulsionada, em parte, pelas compras após as importantes quedas da semana passada