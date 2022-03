Coreia do Sul dispara contra patrulheiro norte-coreano

A Coreia do Sul anunciou, nesta quarta-feira (9), que repatriou sete membros de uma tripulação norte-coreana, assim como seu navio, apreendido na véspera por ter cruzado a fronteira marítima, e disparou um tiro de advertência contra um barco de patrulha que fez o mesmo.



Tripulantes do navio apreendido disseram às autoridades que cruzaram a fronteira marítima "de facto" entre as duas Coreias na terça-feira, devido a um "erro de navegação" e pediram para "voltar" para a Coreia do Norte, relatou o Ministério sul-coreano da Defesa.



Um barco de patrulha norte-coreano também cruzou esta fronteira "de facto" na manhã de terça-feira, frente à costa oeste da península, enquanto perseguia um navio que se dirigia para o sul, disse uma autoridade do Ministério da Defesa.



A Marinha sul-coreana lançou o disparo de advertência e, na sequência, o barco de patrulha norte-coreano deu meia-volta em direção ao norte, acrescentaram as autoridades.



Este incidente ocorreu na véspera da eleição presidencial sul-coreana e em um contexto de crescentes tensões com Pyongyang. Desde o início do ano, o vizinho do norte fez um número recorde de lançamentos de mísseis.



O Mar Amarelo, na costa da península coreana, tem sido palco de enfrentamentos militares entre as duas Coreias. A fronteira marítima intercoreana "de facto" é questionada pela Coreia do Norte.