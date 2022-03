ONU denuncia "total impunidade" em Belarus para reprimir opositores

Os direitos de dezenas de milhares de pessoas em Belarus foram violados como resultado da "contínua repressão" dos opositores com total impunidade, afirmou a ONU em um relatório divulgado nesta quarta-feira.



O estudo da situação em Belarus "não demonstra apenas as violações infligidas às pessoas que tentam exercer os seus direitos humanos básicos, mas também destaca a incapacidade das vítimas para ter acesso à justiça", disse a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ao apresentar o relatório.



"As ações generalizadas e sustentadas tomadas pelas autoridades para reprimir a dissidência e reprimir a sociedade civil, os meios de comunicação independentes e os grupos da oposição, ao mesmo tempo que protegem os autores de tais atos, demonstram uma situação de total impunidade em Belarus", acrescentou.



O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, obteve o sexto mandato nas eleições de agosto de 2020, consideradas fraudulentas pela comunidade internacional e a oposição bielorrussa.



Desde então, o governo exerce uma repressão cada vez maior contra qualquer forma de oposição política e de crítica da sociedade civil.



O relatório envolve o período anterior às eleições de 9 de agosto de 2020, assim como o período pós-eleitoral até 31 de dezembro de 2021.



O documento é baseado em 145 entrevistas, assim como em análises de uma "ampla gama de informações e evidências".



O relatório mostra que, entre maio de 2020 e maio de 2021, ao menos 37.000 pessoas foram detidas, muitas delas em regime de detenção administrativa durante o período máximo de 15 dias.