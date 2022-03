O governo de Hong Kong recuou nesta quarta-feira e afirmou que a testagem de toda a população para detectar a covid-19 "não é uma prioridade", embora a administração prossiga com o "planejamento e a preparação" diante da onda de covid.



No fim de fevereiro, Carrie Lam, chefe do Executivo de Hong Kong, afirmou que os 7,3 milhões de habitantes da cidade seriam submetidos a três testes de covid obrigatórios.



A quinta onda da covid-19 em Hong Kong provocou mais de meio milhão de casos, contra apenas 12.000 nos dois anos anteriores.