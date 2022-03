Primeiro réu é declarado culpado por ataque ao Capitólio dos EUA

Um júri em Washington considerou, nesta terça-feira (8), um homem do Texas culpado de todas as acusações, no primeiro julgamento criminal decorrente da invasão do Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump em 6 de janeiro de 2021.



Guy Refitt, de 49 anos, foi condenado por levar uma arma para Washington, interferir com a polícia e impedir um procedimento oficial: certificação do Congresso da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro de 2020.



Reffitt, membro do grupo de direita Texas Three Percenters, também foi condenado de obstrução por ameaçar seu filho e filha adolescentes caso eles falassem com a polícia sobre seu envolvimento no ataque ao Capitólio.



O filho de Reffitt, então com 18 anos, foi ao FBI apesar do aviso de seu pai de que "traidores levam tiros" e prestou um depoimento emocionado contra seu pai no tribunal.



Guy Refitt, um trabalhador da indústria petrolífera de Wylie, Texas, foi a primeira pessoa julgada por acusações decorrentes do ataque ao Congresso por apoiadores de Trump no ano passado.



O júri de 12 pessoas deliberou por apenas algumas horas antes de considerar Reffitt culpado em todas as cinco acusações.



"Guy Reffitt acendeu o pavio para o primeiro grupo de manifestantes a entrar no Capitólio", disse a promotora Risa Berkower em suas alegações finais. "Uma multidão precisa de líderes e o réu era um líder naquele dia".



Mais de 750 pessoas foram presas por seu papel na tomada do Capitólio. Quase 220 pessoas se declararam culpadas de várias acusações, mas Reffitt se declarou inocente. Ele pode pegar até 20 anos de prisão.



Dos que se declararam culpados, cerca de 70 já foram sentenciados em tribunais federais. A pena mais severa foi de cinco anos de prisão.