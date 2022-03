Organização Mundial do Turismo quer suspender Rússia como membro da entidade

A Organização Mundial do Turismo (OMT) anunciou nesta terça-feira (8) sua intenção de suspender a Rússia como membro do órgão das Nações Unidas, pelas suas "ações unilaterais" contra a Ucrânia.



A decisão de suspender a Rússia foi tomada nesta terça-feira por uma maioria dos membros do conselho executivo da OMT em Madri, onde está sua sede, a pedido da Colômbia, Guatemala, Lituânia, Polônia, Eslovênia e Ucrânia, disse um porta-voz da OMT à AFP.



Para entrar em vigor, deve ser ratificada por dois terços dos membros em uma assembleia geral extraordinária, que será convocada "nos próximos trinta dias", disse o porta-voz.



Segundo a OMT, esta foi a primeira vez na história da organização, estabelecida em Madri em 1976, que seu conselho executivo se reuniu para considerar a suspensão de um membro.



"Se você é um membro, deve se comprometer com nossas regras. E adotar nossos valores. Então, quando os membros vão contra nossos objetivos, deve haver consequências", disse o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, da Geórgia, em um comunicado, acrescentando que "a guerra nunca é a solução".



A invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, contraria a Carta das Nações Unidas e o "objetivo principal" da OMT de "promover e desenvolver o turismo como meio de contribuir para o desenvolvimento econômico, o entendimento internacional, a paz, a prosperidade e o respeito universal pelos direitos humanos", lembra o comunicado.



A Espanha já anunciou que apoiará a suspensão da Rússia na assembleia geral se Moscou não acabar com a "agressão cruel e injustificada" contra a Ucrânia, disse a ministra espanhola do Turismo, Reyes Maroto, citada em comunicado de seu gabinete.



"Na OMT também devemos dizer 'Chega de Guerra'", afirmou.