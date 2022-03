Ex-presidente peruano Fujimori apresenta melhora após cinco dias no hospital

O octogenário ex-presidente peruano Alberto Fujimori apresenta uma "melhora" em sua saúde após cinco dias hospitalizado por problemas cardíacos em uma clínica em Lima, informou nesta terça-feira (8) seu médico pessoal.



"Até sábado, senti o presidente muito complicado, o deixaram muito sedado para conseguir que o coração entrasse em um bom ritmo, mas ontem (segunda) observamos alguma melhora", disse à imprensa Alejandro Aguinaga.



"Esperamos que essa melhora possa continuar, sobretudo tratando-se de uma pessoa idosa, que está prestes a completar 84 anos", comentou.



Fujimori foi hospitalizado em caráter de emergência na quinta-feira, depois de sofrer uma crise cardíaco na base policial onde cumpre pena de 25 anos de prisão desde 2007 por massacres perpetrados pelo exército durante seu governo (1990-2000) em supostas operações antiterroristas.



De origem japonesa, o ex-presidente se descompensou na manhã da última quinta-feira e precisou ser levado de ambulância ao hospital mais próximo, temendo por sua vida, segundo pessoas próximas. Depois, foi transferido para a unidade de cuidados intermediários de uma clínica privada.



O chefe de gabinete do presidente Pedro Castillo, Anibal Torres, disse na sexta-feira que "o ex-presidente Fujimori está sendo devidamente atendido" como os demais presos, e reiterou a possibilidade de o transferir para um presídio comum "quando melhorar".



Fujimori sofre frequentemente de problemas respiratórios e neurológicos (paralisia facial) e hipertensão.



Sua filha mais velha e líder da oposição Keiko Fujimori denunciou em outubro que os planos do governo de transferir seu pai da prisão, como parte de uma política para acabar com o tratamento privilegiado de alguns presos, influenciaram a deterioração da saúde de seu pai.