L'Oréal anuncia fechamento de lojas na Rússia, mas manterá fábrica perto de Moscou

A gigante global de cosméticos L'Oréal anunciou nesta terça-feira (8) que decidiu fechar suas lojas na Rússia, mas sua fábrica perto de Moscou continuará produzindo.



Essa fábrica, inaugurada em 2010 na região de Kaluga, ao sul de Moscou, fabrica xampus e tintas para cabelo, além de produtos de higiene e para bebês.



Em declaração à AFP nesta terça-feira, o grupo indica ainda que "suspendeu todos os investimentos industriais e publicitários" na Rússia.



"No que diz respeito à nossa atividade na Rússia, estamos totalmente alinhados com a posição do governo francês e das autoridades europeias", disse a L'Oréal.



A decisão entra em vigor imediatamente, acrescentou.



"Decidimos fechar temporariamente todas as nossas lojas autogerenciadas, bem como os locais gerenciados diretamente em lojas de departamento e suspendemos todos os investimentos industriais e publicitários nacionais", afirmou.



Além disso, o grupo "tomou a decisão de fechar temporariamente os sites de comércio digital das nossas marcas na Rússia", país que representa cerca de 2% do volume de negócios do grupo, que em 2021 foi pouco mais de 32 bilhões de euros.



"Examinamos atualmente a possibilidade de tomar medidas adicionais, enquanto cuidamos dos nossos 2.200 colaboradores", afirmou.



Questionado pela AFP, o grupo indicou posteriormente que sua fábrica na Rússia continuará funcionando.



O grupo declara que "condena veementemente a invasão russa e a guerra na Ucrânia, que causa tanto sofrimento ao povo ucraniano".



"Nossa prioridade absoluta é apoiar nossos 326 colaboradores ucranianos cujas vidas foram literalmente viradas de cabeça para baixo. Embora alguns tenham conseguido atravessar a fronteira, a maioria permanece no país em condições cada vez mais insuportáveis. Estamos preocupados com eles e sua segurança", diz L'Oréal.



A empresa acrescentou que vai "fornecer assistência financeira e apoio psicológico".



Na sexta-feira, as gigantes do luxo LVMH, Kering, Hermès e Chanel anunciaram o fechamento "temporário" de suas lojas na Rússia.



