BBC anuncia retomada de suas informações em inglês da Rússia

A BBC anunciou a retomada de seus serviços em inglês na Rússia a partir da tarde desta terça-feira (8), apesar da adoção de uma lei no país que permite penas de prisão por divulgação de "informações enganosas sobre os militares".



A emissora pública britânica havia suspendido o trabalho de seus jornalistas na Rússia na última sexta-feira, depois da aprovação da legislação no Parlamento russo, como parte dos esforços para silenciar as críticas à invasão da Ucrânia.



O diretor-geral da BBC, Tim Davie, argumentou que tal lei pode "criminalizar o jornalismo independente" e alertou que sua equipe enfrentava ações legais "simplesmente por fazer seu trabalho".



No entanto, "depois de uma análise cuidadosa, decidimos retomar a reportagem em inglês da Rússia nesta tarde", anunciou em nota.



"Contaremos esta parte crucial da história de forma independente e imparcial, aderindo aos rígidos padrões editoriais da BBC", disse ele, especificando que "a segurança de nossa equipe na Rússia continua sendo nossa prioridade número um".



Vários meios de comunicação estrangeiros anunciaram a suspensão de suas atividades dentro da Rússia, incluindo a agência espanhola EFE, as redes americanas CNN e CBS, a televisão pública italiana RAI, a Rádio Canadá, as alemãs ARD e ZDF e a Bloomberg News.