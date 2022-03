UE apresenta plano para reduzir drasticamente importações de gás russo

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (8) sua intenção de reduzir suas importações de gás da Rússia em dois terços este ano, antes de uma cúpula do bloco para discutir maneiras de acabar com a dependência de hidrocarbonetos russos.



A comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, anunciou que a Comissão Europeia apresentará em abril um projeto de lei para estabelecer um nível médio de armazenamento de reservas para o mês de setembro, com objetivos específicos para cada país.



O objetivo de reduzir a dependência da Europa dos hidrocarbonetos russos é anunciado em um momento em que os Estados Unidos planejam embargar o petróleo russo, possibilidade que deixa os países europeus cautelosos com o efeito potencialmente devastador da medida.



Assim, Simson anunciou que a Comissão pretende reduzir a sua dependência da Rússia utilizando novos fornecedores de gás, aumentando as reservas para o próximo inverno e acelerando os esforços para ser mais eficiente em termos energéticos.



"Até o final deste ano, podemos substituir 100 bilhões de metros cúbicos de importações de gás da Rússia. Isso é dois terços do que importamos deles", garantiu o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, responsável pela formulação de políticas da UE sobre energia e mudanças climáticas.



Em seu plano, a UE pretende se tornar completamente independente do gás, petróleo e carvão russos até 2030.



Timmermans, no entanto, pediu cautela. A Rússia fornece 40% por cento das necessidades de gás da UE. Itália, Alemanha e vários países da Europa Central são particularmente dependentes desse gás.



Cerca de 25% das necessidades de petróleo da Europa também são cobertas por petróleo bruto importado da Rússia.



Essa dependência levou os países da UE a rejeitar os pedidos insistentes da Ucrânia e dos Estados Unidos para sancionar severamente o setor de energia da Rússia pela invasão militar do território ucraniano.



"A realidade é que há um bom número de Estados-membros que estariam em sérios problemas se a Rússia parasse de fornecer essa energia da noite para o dia", admitiu Timmermans aos eurodeputados.



Por isso, acrescentou, "devemos ter certeza de que não faremos mais mal a nós mesmos do que a [Vladimir] Putin", acrescentou.



A proposta, que não é vinculativa, exige que 90% da capacidade de armazenamento de gás da UE seja preenchida até 30 de setembro, acima dos 30% atuais.